“Al tramonto e all’Alba” con i concerti del Gruppo Caronte

Una fuga nel mondo delle emozioni in una cornice di grande respiro, immersa nei colori della natura, fra il mare e il cielo, e inserita nella ventottesima edizione degli itinerari del Gruppo Caronte “Girovagando in Musica”. Giovedì 18 luglio al tramonto alle ore 19 in piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito si terrà il concerto “Black is black”.

Sarà eseguito il repertorio afroamericano tra gli anni ’20 e ’90 comprendente brani di Bessie Smith, Bob Marley, Diana Ross, Tina Turner e altri con la voce jazz di Sabrina Olivieri, Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all’arpa e Luigi Signori al pianoforte e alla voce.

Territori da ammirare, il mare nero, il fruscio della sabbia: ingredienti perfetti per un viaggio ricco di emozioni e adrenalina anche venerdì 19 luglio all’alba alle ore 5 allo stabilimento balneare Cantinone Mare sulla spiaggia di Spotorno. Il Gruppo Caronte proporrà “Let it be – I Beatles a 50 anni dal loro ultimo concerto”. La fuga continua con il lato B di questa emozione alle prime luci che superano l’orizzonte, i primi canti.

Partecipazione gratuita. Seguirà l’apericena con fantasie culinarie liguri organizzato dall’amministrazione comunale.