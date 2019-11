Al Teatro Chiabrera “cala” “Il silenzio grande” di Maurizio De Giovanni

Dal 3 al 5 febbraio alle ore 21 al Teatro Chiabrera “calerà” “Il silenzio grande” di Maurizio De Giovanni con Stefania Rocca e Monica Nappo e con Paola Senatore, Jacopo Sorbini, per la regia di Alessandro Gassman. Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio De Giovanni, autore di numerosi libri di successo, dalla serie de “Il Commissario Ricciardi” fino a “I bastardi di Pizzofalcone”, si volge al teatro per la prima volta con un’inedita commedia in due atti.

“L’incontro con Maurizio De Giovanni è stato nella mia carriera recente portatore di novità importanti e di progetti che mi hanno appassionato – afferma Gassmann – In ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ il suo adattamento mi ha permesso di portare quella storia che trasuda umanità nell’Italia del 1982, conferendole un’immediatezza ed una riconoscibilità ancora più efficaci per il nostro pubblico, regalando allo spettacolo un successo straordinario.

Ho poi approfondito la mia conoscenza dell’umanità raccontata da de Giovanni interpretando l’ispettore Lojacono nella fortunatissima serie televisiva, giunta alla seconda stagione, de ‘I bastardi di Pizzofalcone’. Quando in una pausa pranzo con Maurizio parlammo de ‘Il silenzio grande’ vidi l’idea nascere lì in pochi minuti. Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che passa, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, avrebbe avuto un’evoluzione emozionante e sorprendente.

Immagino uno spettacolo in cui le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano fare riconoscere dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa è una delle funzioni che può avere il teatro: raccontarci come siamo, potremmo essere o anche quello che saremmo potuti essere.

Al suo interno questa storia racchiude anche grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo. Per rendere al meglio, il teatro necessita di attori che aderiscano in modo moderno ai personaggi e penso che Massimiliano Gallo, con il quale ho condiviso set e avventure cinematografiche, sia oggi uno degli attori italiani più efficaci e completi.

È stata per me una grande gioia dirigerlo in un personaggio per lui ideale.

Questo facciamo a teatro, o almeno ci sforziamo di fare, cerchiamo disperatamente la verità, e confidiamo nella vostra voglia di crederci”.

Scene di Gianluca Amodio, costumi di Mariano Tufano, disegno luci di Marco Palmieri, suono di Paolo Cillerai, elaborazioni video di Marco Schiavoni, musiche originali di Pivio & Aldo De Scalzi, regista assistente Emanuele Maria Basso.