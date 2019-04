“Al di là del muro (…c’è speranza per tutti!”) – Aperitivo letterario con Carlo Cangiano

Venerdì 12 aprile dalle 19:45 “aperitivo letterario” con la presentazione al Morrison del libro “Al di là del muro (…c’è speranza per tutti!”) di Carlo Cangiano.

Si tratta di un’interessantissima composizione di 42 racconti, come i chilometri delle adorate maratone effettuate, in cui l’atleta e autore descrive le emozioni e gli stati d’animo che caratterizzano la passione per lo sport, in particolare per la corsa. Tante risposte alla domanda “a cosa pensa un maratoneta mentre corre?”, tra ironia e spunti di riflessione.

L’intero ricavato della vendita del libro verrà devoluto in beneficenza alla Croce Bianca di Albenga.