Al Boma Ristorante Caffè la cena a tempo di jazz con il Dino Cerruti Trio

Un posticino tranquillo per un momento di relax e buona tavola nel cuore della suggestiva Marina di Varazze. Affacciato direttamente sul mare e con un dehor che nelle giornate di bel tempo offre un’atmosfera di quiete totale, Boma Ristorante e Caffè è un locale elegante e accogliente, ideale per chi, oltre a un pasto di qualità, ama il buon vivere a qualunque ora del giorno.

Con il gusto del bello e del buono alla portata di tutti Boma Ristorante Caffè ci aspetta giovedì 9 luglio alle ore 20 per la cena a tempo di jazz con il Dino Cerruti Trio in concerto nello spettacolo “Sempre più in (contrab)basso”. In assoluta sicurezza e nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale il gruppo musicale presenterà infatti alcuni dei temi della tradizione afroamericana eseguiti dallo strumento che, più di ogni altro, ha caratterizzato il jazz.

Boma Ristorante Caffè offre un menù alla carta incentrato sulla cucina ligure della tradizione. Non solo pesto ma anche sapori più antichi e meno turistici, talvolta rivisitati secondo le più innovative tecniche di cucina, ma sempre con la massima attenzione ai prodotti e agli ingredienti. In caso di eventi speciali Boma propone inoltre menù particolarmente ricercati nella scelta dei piatti con portate tipiche e tradizionali della cucina ligure.