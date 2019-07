Ai Golden Beach il weekend è “Vida Loca”

Il fine settimana ai Golden Beach di Albisola Superiore sarà un doppio party tutto da vivere. Si parte venerdì 12 luglio. Prima di iniziare a ballare va in scena un nuovo modo di concepire un appuntamento consolidato. Sono ben 23 anni che ai Golden Beach si balla con stile e prima si mangia divertendosi. È Apericlass 2.0: dalle 21 prende vita un apericena rinnovato nella presentazione, nel servizio e nelle portate. Le isole del gusto sono tante e da ognuna è possibile servirsi più volte.

Dopo cena ai Golden Beach va in scena “Vida Loca”, uno dei party più ballati del Mediterraneo: la festa totalizza ben 400 appuntamenti in giro per l’Europa tra Italia (Nord, Centro e Sud), Formentera e Malta. La chiave del successo non è certo la fama dei dj in console o degli artisti sul palco. I party Vida Loca sono eventi in cui non ci sono solo ottimi dj. Sul palco, in console e altrove, durante i party succede sempre qualcosa, ci sono sorprese, c’è quel ritmo che caratterizza gli show di successo.

Fuochi d’artificio, video coinvolgenti su grandi schermi a forma di VL (Vida Loca), effetti speciali, un vero e intenso concerto, ballerini professionisti, performer mozzafiato (…). Dietro al divertimento e ai numeri incredibili di “Vida Loca” c’è una squadra di professionisti e artisti sempre al servizio del divertimento.

E che succede sabato 13 luglio? Ai Golden Beach si continua a ballare: dal Joy & Joy di Torino arrivano Jordan J (dj) e Simone Algeri (vocalist).