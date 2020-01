Agrumare 2020 – Festa del Pernambucco e degli Agrumi del Finalese

Sabato 1 e domenica 2 febbraio dalle 10 alle 19 a Finalpia torna per il quarto anno Agrumare, la Festa del Pernambucco e degli Agrumi del Finalese. La manifestazione è simbolicamente dedicata alla varietà di arancia che a Finale Ligure trova un microclima ideale per diventare eccellenza ed è organizzata fuori stagione per rispettare i tempi della natura e far apprezzare lo straordinario patrimonio di biodiversità e gastronomico.

Produttori agricoli, aziende artigiane, forni e pasticcerie, botteghe agricole e produttori di specialità gastronomiche, ristoranti e osterie, vivai e guide naturalistiche racconteranno il territorio e la sua preziosa biodiversità attraverso i profumatissimi agrumi.

Cuore profumato sarà l’Orangerie, un percorso tra gli agrumi in città realizzato dai Vivai Michelini per scoprire i segreti dei frutti raccontati dall’eclettico botanico finalese Giorgio Gallesio oltre duecento anni fa nel celebre “Traité du Citrus”.

All’autore della “Pomona Italiana” è dedicato un tributo sabato 1 febbraio alle 11:30 in piazza Oberdan con il laboratorio “Tavola pomologica degli agrumi e degli antichi frutti”, a cura dei Vivai Montina, e alle 17 ai Bagni Boncardo con la presentazione di uno speciale della rivista Il Quadrifoglio, dedicato al progetto del Museo Archeologico del Finale “Il Giardino della Pomona Italiana”, a cura di Associazione “Emanuele Celesia” e Amici della Biblioteca e del Museo del Finale.

Dalle 11 alle 17 nella tensostruttura in piazza Oberdan il Bistrot del Pernambucco, a cura dell’Istituto Alberghiero “Migliorini”, servirà un raffinato menù dolce e salato: Ravioli di maggiorana e limone al CastelBardi; Risotto al pigato sfumato all’arancia Pernambucco; Coniglio farcito alla ligure con scorzette di limone e misticanza; Brandacujun al profumo di arancia Pernambucco; Bavarese alla vaniglia con crema al mandarino; Sacher torte con marmellata di agrumi.

In piazza Oberdan la novità di quest’edizione sarà la Scuola di Dolci con gli Agrumi, laboratori gratuiti durante cui si scoprirà come preparare:

i Chifferi della tradizione al profumo di limoni di Varigotti

i Gobeletti della tradizione alla marmellata di pernambucco e la Sacher Torte alla marmellata di chinotti presidio Slow Food (Bruno De Marco maître pâtissier del Ferro Cafè e Filippo Marsano pâtissier)

la focaccia dolce alle scorzette di agrumi (Anna Cricenti e Monica Maroglio Slow Food Condotta Finale, Albenga, Alassio)

il Crumble agli agrumi e la Chiffon cake arance Pernambucco e cioccolato (Stefania Erba, autrice del libro di ricette “I love Bed & Breakfast”)

i pandolcini con gli agrumi a km 0 canditi (Milena Mendaro, cuoca della tradizione – Trattoria La Grotta)

la marmellata di arance Pernambucco e la crostata di farina integrale con le arance caramellate (Chef Dino Monesiglio – Albergo Ristorante Rosita)

Infine una degustazione guidata di mieli agli agrumi, cui seguirà la merenda con formaggi locali, frutta, agrumi e pane artigianale in abbinamento ai mieli (Gruppo Assaggiatori Miele ApiLiguria) ci porterà a scoprire e innamorarci dello straordinario mondo del miele.

Lungo le vie di Finalpia si terrà il Mercato dei Produttori, in cui fare shopping a “km vero” acquistando arance, limoni, cedri, marmellate, miele, conserve, bibite e liquori agli agrumi, cesti lavorati a mano e tessuti naturali.

Cattureranno l’attenzione le focacce e le torte dolci e salate, gli stuzzicanti aperitivi di mare e gli appetitosi taglieri di formaggi, per non parlare dei dolci e della pasticceria tradizionale… tutto dedicato e impreziosito dagli agrumi!

Non mancheranno, come per le scorse edizioni, i percorsi escursionistici a tema alla scoperta del territorio e del suo patrimonio naturalistico, di biodiversità e paesaggistico curato dalle guide di CEA Finale Natura. Infine a scandire il ritmo delle due giornate la musica e i balli swing della Groove Walk Swing Association, che saranno colonna sonora di questa coloratissima e profumatissima festa.