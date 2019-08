Agrigusta 2019

Grandi novità a Quiliano per l’edizione 2019 di “Agrigusta”, tradizionale festa di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali, realizzata con il patrocinio della Regione Liguria, il contributo della SARPOM costiero di Quiliano e la sponsorizzazione di Levante srl.

La manifestazione ci terrà compagnia per ben cinque giornate da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre e sarà suddivisa in due diversi momenti: i primi tre giorni saranno concentrati nella zona di piazza della Costituzione – Palazzetto dello Sport e saranno dedicati principalmente a sport, cultura e tempo libero mentre per il fine settimana ci si sposterà nel centro storico con due giornate dedicate alle degustazioni di vini e ai piatti liguri.

Si inizierà mercoledì 28 agosto alle 17 nella sala consiliare, in piazza della Costituzione, con la tavola rotonda “Outdoor e Sport per tutti”. Alle 18 aprirà l’area giochi bimbi con tanti gonfiabili per il divertimento dei più piccini. Dalle 19 sarà possibile cenare con l’apertura degli spazi degustativi della Polisportiva Quiliano (chiosco bar, panini e dolci), del Quiliano & Valleggia (fritto misto), dell’Agrihamburgeria Street Food organizzata da Coalvi e con i formaggi dell’azienda agricola la Magnolia di Roviasca, che presenterà la sua “Ruota DE.C.O”.

Dalle 19 alle 21 al Palazzetto dello Sport ci saranno dimostrazioni sportive dei settori della Polisportiva Quiliano e “The best of…”, la premiazione degli atleti della polisportiva che si sono contraddistinti nel 2018 – 2019. Alle 21 ci sarà l’associazione ArtGroup “Musica e bolle di sapone” a cura della Polisportiva Quiliano Ginnastica Ritmica. Alle ore 21:30 seguirà lo spettacolo teatrale “Il mito di Platestofene – La morte gioca a scacchi ma all’occorrenza anche a piripetta annusa” dei Mangustopodi Astratti.

Giovedì 29 agosto alle 17 si terrà la tavola rotonda “Quale sviluppo per il mondo agricolo? Sfide economiche e opportunità di innovazione e formazione”. Alle ore 18 avverrà l’apertura area giochi per bambini e alle 19, l’apertura dello spazio degustativo e apericena. Dalle 19 alle 21 presso la sala consiliare Studio4mani ci sarà “L’albero delle prugne laboratorio esperienziale di arteterapia”. Ale 21:30 dj set con Mimmo dj.

Venerdi 30 agosto dalle 17 presso la sala consiliare ci sarà la tavola rotonda “Forestazione e recupero di aree agricole abbandonate”. Alle 17 apertura dell’Area Sport Quiliano Bike in festa con percorsi per ragazzi in collaborazione con SportArt. Alle 18 apertura Area Giochi per bambini. Alle 19 apertura spazio degustativo e apericena “Local Food”. Alle 19 si terrà la “Passeggiata tra le Creuze” a cura di Pro Loco, Gruppo Escursionistico La Rocca, SportArt e associazione OSA. Alle 21:30 musica dal vivo “Never Too Late”.

Sabato 31 agosto alle 10 presso la sala consiliare si terrà l’incontro con gli amici della Borgogna della Comunità di Maconnais – Tourgenois. Il resto della giornata si svolgerà interamente nel centro storico. Alle 12 pranzo con gli Amici della Borgogna (su prenotazione al numero 019887180). Alle 16 degustazione guidata di Jacopo Fanciulli “Il Terroir della Borgogna del sud: il MAconnais” (prenotazioni al numero 3493201960). Sempre dalle 16 presso gli spazi sociali della Società Cattolica “Don Lorenzo Bazzano” esposizione di animali ad uso didattico (capre, pecore, asini, galline e tacchini allevati sul territorio quilianese) a cura dell’azienda agricola Giusto Gabriele e Pileri Alessio con la collaborazione di Gabriele Ferraro.

Dalle 18 apertura spazi degustazione vini “La via della Granaccia del Quilinese” – Via Bertone (azienda agricola Turco Innocenzo – azienda agricola Viarzo – Azienda Agricola Vigna Nuova). in piazza Gramsci “Bianchi di Ponente” di Vite in Riviera – Chardonnay del Maconnais di Borgogna. Alle 19:30 apertura ristorazione e punti degustativi “Piatti di Liguria” (SMS Fratellanza Quilianese, Società Cattolica “Don Lorenzo Bazzano”, Agriturismo Innocenzo Turco, La Faraccia, Panetteria Genta, Bar del Centro, Latteria Du Burgu). Alle 21:30 presso Società Cattolica “Don Lorenzo Bazzano” musica dal vivo “Radio 80”.

Domenica 1 settembre alle 10 presso il palazzetto dello sport “Apertura mostra della fisarmonica ed esibizione fisarmonicisti” a cura dell’associazione ANTEAS (ingresso libero). Dalle 15 alle 19 esibizione di fisarmonicisti di tutte le età. Nel centro storico alle 10 “Fisarmoniche nel borgo” – dalle 10 alle 13 presso gli spazi sociali della società cattolica Don Lorenzo Bazzano Esposizione di Animali a uso didattico (capre, pecore, asini, galline e tacchini allevati sul territorio quilianese) a cura dell’azienda agricola Giusto Gabriele e Pileri Alessio con la collaborazione di Gabriele Ferraro.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23 apertura spazi degustazione vini “La via della Granaccia del Quilinese” – Via Bertone (azienda agricola Turco Innocenzo – azienda agricola Viarzo – azienda agricola Vigna Nuova). Piazza Gramsci “Bianchi di Ponente” di Vite in Riviera – Chardonnay del Maconnais di Borgogna. Alle 11 via Bertone – Presentazione Etichetta 2019 – degustazione guidata del buzzeto e della lumassina. Alle 12.30 apertura ristorazione. Alle 16 presso azienda agricola Turco Innocenzo degustazione guidata di Jacopo Fanciulli “I bianchi e i terreni dei Ponente ligure” (prenotazione tel. 3493201960).

Alle 18.15 gara di selezione valida per il prossimo Campionato Mondiale 2020 di pesto genovese al mortaio. Il vincitore parteciperà alla gara che si svolgerà a Genova-Palazzo Ducale. Alle 19.30 apertura ristorazione e punti degustativi Piatti di Liguria. Alle 21.30 presso Società Cattolica Don Bazzano musica dal vico “Music Time-Italian Graffiti”.

Diverse le iniziative collaterali che si svolgeranno durante le giornate della manifestazione: 28- 29-30 agosto: piazza Costituzione – Pesca di Beneficienza realizzata dal consiglio comunale dei ragazzi di Quiliano per campagna WWF “Stop plastica in mare”, apertura straordinaria della biblioteca civica Aonzo (ore 20.30-23.00).

Dal 28 agosto al 1 settembre ore 18.30-22.30 – Villa Maria – PACHAMAMA – Mostra collettiva di scultura e pittura a cura di Francesca Bogliolo.

31 agosto – 1 settembre – centro storico – mostra missionaria del Centro Africa e del Perù a cura dei Frati Cappuccini liguri.

Parteciperanno le attività commerciali del borgo, i produttori quilianesi, gli hobbisti e gli artigiani a cura del Consorzio “La Piazza”.