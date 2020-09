“Agorà”: i protagonisti di ieri e oggi della ceramica alla Kélyfos Gallery

Albissola Marina. Dal 12 settembre al 3 ottobre dalle 16:30 alle 19:30 la Kélyfos Gallery, in via Ferdinando Isola 15, ospita la grande mostra collettiva “Agorà”, trentasei protagonisti di ieri e oggi della scena ceramica nazionale nella galleria albisolese, che diventa in questa occasione una vera e propria piazza d’arte (vernissage sabato 12 settembre alle ore 18).

L’agorà è sin dalla Grecia classica la piazza, l’incontro, il confronto e proprio questo è il significato profondo della mostra e il filo conduttore del progetto. Come in ogni piazza viva che si rispetti c’è spazio per la memoria: ecco dunque Ansgar Elde, Agenore Fabbri, Oscar Albrito, Mario Rossello, Carlos Carlé, Lele Luzzati, Ivos Pacetti, Emilio Scanavino, grandi interpreti con grandi storie alle spalle.

E poi coloro che ancora vivono questa straordinaria “Agorà”, nella diversità di generazioni ed esperienze: Riccardo Accarini, Paolo Anselmo, Franco Bruzzone, Tino Canepa, Claudio Carrieri, Attilio Cicala, Luca Damonte, Sergio Dangelo, Rolando Giovannini, Eugenio Lanfranco, Rosanna La Spesa, Sandro Lorenzini, Giacomo Lusso, Claudio Manfredi, Marcello “Manuz” Mannuzza, Anna Matola, Tullio Mazzotti, Adamo Monteleone, Annamaria Pacetti, Aldo Pagliaro, Paolo Pastorino, Gianni Piccazzo, Carlo Pizzichini, Ylli Plaka, Carlo Sipsz, Giorgio Venturino, oltre ai resident designer Gianluca Cutrupi e Roby Giannotti.

L’evento è patrocinato dal Comune e si avvale di una bella collaborazione con le straordinarie realtà che popolano via Isola e Pozzo Garitta, che davvero rendono Albissola Marina una via Brera in miniatura: Centro Arte Cultura Contemporanea Balestrini, Bostrico Arte Grafica, Circolo degli Artisti, Comitato di Rigore Artistico di Savona Albisola, Centro Amici della Ceramica “N.Poggi”. L’esposizione è inoltre il “battesimo” dell’associazione culturale Agorà di Kélyfos Gallery, creata da Gianluca Cutrupi e Roby Giannotti, che va a completare l’assetto di questo spazio espositivo.