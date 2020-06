“Aggiungi un posto a tavola” ai Golden Beach di Albisola

Sabato 27 giugno si continua a festeggiare l’estate ai Golden Beach di Albisola Superiore con “Aggiungi un posto a tavola”, un evento da vivere con gli amici, dall’aperitivo a notte fonda. Al mixer c’è Luca Scremin, alla voce il performer Marcello Dolcevita, uno capace di far divertire chiunque.

Dalle 21 infatti c’è la possibilità di cenare nel ristorante estivo di questo spazio. Il format, assolutamente divertente e scatenato, è una cena d’eccellenza servita al tavolo e pure animata da intrattenimento. Si sceglie tra menu di mare e di terra e il costo della cena è già comprensivo di ingresso disco.

“La festa è perfetta per tutti coloro che vogliono cenare e cantare con gli amici, in compagnia, in tutta sicurezza. La cena musicale infatti è solo su prenotazione, in un ambiente sanificato e igienizzato, pronto ad accogliere gli ospiti dei Golden Beach nel massimo rispetto delle normative su sicurezza e distanziamento. Si cena e si accede al locale dopocena solo con prenotazione” fanno sapere gli organizzatori.

Domenica 28 giugno, inoltre, dalle 17 e 30 drink, musica e allegria, ancora con Luca Scremin in console e al microfono Marcello Dolcevita. “E’ un gran bel modo per chiudere in bellezza il weekend” affermano con entusiasmo gli organizzatori.