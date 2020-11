“Affettività e sessualità”: incontro con i pedagogisti su due facce della stessa medaglia

Educazione al rispetto delle regole, all’affettività e alla sessualità fra gli argomenti proposti dalla Parrocchia Santa Matilde e dalle altre parrocchie del Vicariato di Andora organizzano la minirassegna “Figli, facili da amare, difficili da educare” con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Consultorio Diocesano Profamiglia di Imperia e Albenga.

Venerdì 13 novembre alle ore 21 il tema sarà “Affettività e sessualità. Due facce della stessa medaglia” con i pedagogisti Norma Spadavecchia e Marco Scarella. Il 20 novembre “Cosa metto nello zaino?”: testimonianze, domande e condivisioni con la psicoterapeuta Monica Rebuffo e le counselor Annunziata Venturelli e Adriana Didio.

“Gli incontri sono dedicati a tutti gli adulti che fanno parte delle varie agenzie educative sociali, per questo abbiamo coinvolto anche le scuole: certamente ai genitori ma anche allenatori sportivi, insegnanti, educatori parrocchiali e adulti che pur non avendo figli sono punti di riferimento per i giovani e verificano con noi ogni giorno un’emergenza educativa a cui è necessario dare risposta, soprattutto in questo periodo di parziale isolamento”, spiega il parroco don Emanuele Daniel, promotore dell’iniziativa.

“Gli appuntamenti saranno un’opportunità per dialogare con psicologi che ogni giorno trattano le problematiche legate al mondo giovanile e certamente sapranno dare giusti spunti di riflessione per guidare nella crescita i bambini e gli adolescenti – conclude – Il lockdown non può fermare il nostro impegno a sostegno degli adulti nel delicato rapporto con il mondo giovanile”.

“Quotidianamente siamo al servizio delle famiglie che hanno difficoltà con i figli – afferma la psicologa Monica Rebuffo – Da poco tempo abbiamo riaperto anche il consultorio di Albenga. Con i convegni di Andora parleremo del rapporto con gli adulti, della necessità di regole e dell’evoluzione affettiva e sessuale dei ragazzi ma soprattutto sottolineeremo l’importanza di creare un rapporto continuativo fra genitori e figli per poter affrontare ogni argomento a qualsiasi età”.

Gli incontri si terranno a Palazzo Tagliaferro ma saranno trasmessi sulla pagina Facebook del consultorio e sulla piattaforma Meeting. Il link di accesso sarà lanciato sul sito web della parrocchia prima di ogni incontro.