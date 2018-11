Adriana Podestà espone a “Vetrine d’Artista”

Arte e vita sono le parallele della sua creatività. Espone dal 2002 e da allora non si è mai fermata nella ricerca del colore, dei paesaggi, delle figure delicate e molto “alla francese” come nella pittura classica di fine secolo XIX. Questa è Adriana Podestà: effervescente, libera, che avverte la pittura come un medium alla contemporaneità anche così violenta, disumanizzata, non attenta al Bello che ci circonda, anzi lo offende.

Dipinge una natura che è ormai memoria di tempi migliori per indicarci la strada del rispetto delle architetture, del verde, delle persone. La sua non è una natura astratta, disordinata, umiliata ma è un “manifesto” da cui partire per avvertire forte il senso civico che la cultura può e deve alimentare partendo dalla conoscenza dei luoghi, della storia, delle tradizioni.

Si cimenta, anche, con la ceramica dove sbocciano le corolle ampollose, a volte, altre eleganti dei suoi fiori. Il tutto sempre realizzato con raro sentimento che avverte un qualcosa di magico, da un lato, di sacro, dall’altro in ciò che vede e che intende riproporre col suo linguaggio artistico solo apparentemente semplice, ma intimamente libero e carico di riferimenti. La sua pittura offre dignità d’arte al paesaggio, anche quello compromesso dal tempo e dall’incuria, alle piccole cose di tutti i giorni, all’innocenza dei bambini, alla luce e al colore con i rimandi ai ricordi alle emozioni vere. Questa è la sua poetica singolare.

Inaugurazione: 4 dicembre ore 10

Curatrice: Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” e critica d’arte