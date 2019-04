Venerdì 26 aprile alle ore 17:30 alla Casa Girardenghi di Peagna (Ceriale) Adriana Ghersi e Caterina Mele presentano il libro “Oltre il mare – Ceriale: un territorio da scoprire, un paesaggio da tutelare, un patrimonio da valorizzare” con interventi di Gerardo Brancucci, Stefano Roascio e Ilda Vagge e fotografie a colori di Mauro Serra.

Il volume nasce a valle dell’esperienza del workshop di Progettazione del Paesaggio degli studenti del corso di laurea magistrale interateneo in Progettazione delle Aree verdi e del Paesaggio, tenutosi a Ceriale e Peagna dal 12 al 16 giugno 2017 grazie all’ospitalità e alla collaborazione del Comune.

La presenza nel territorio di Ceriale di elementi assolutamente peculiari dal punto di vista della biodiversità ambientale e paesaggistica, come l’area SIC Siti di Importanza Comunitaria di Monte Acuto, Poggio Grande e rio Torsero, che comprende la Valle Ibà e la Riserva Naturale del Rio Torsero, geosito di rilievo internazionale, impone accorte strategie di conservazione e valorizzazione.

Gli interventi degli studiosi contenuti in questo volume mettono in luce alcune delle principali specificità di questo territorio e delineano, con gli spunti progettuali provenienti dai progetti degli studenti, delle possibili linee strategiche di azione per la tutela e per lo sviluppo sostenibile del territorio.

La presentazione ha il patrocinio del corso di laurea magistrale interateneo in Progettazione delle Aree verdi e del Paesaggio delle università di Genova, Milano e Torino del Politecnico di Torino.