Ad Andora si attende l’alba con l’ensemble Archi all’Opera

Concerto all’alba domenica 28 luglio alle ore 5:30 sul molo Thor Heyerdahl, dove si esibirà l’ensemble Archi all’Opera, formato da musicisti dell’Orchestra del Teatro Lirico “Carlo Felice” di Genova. L’evento, promosso dall’Assessorato comunale alla Cultura, fa parte del programma dell’Estate Musicale Andorese ed è ormai un classico del programma delle manifestazioni della località balneare di ponente.

Come tradizione si attenderà arrivo del sole ascoltando brani di musica classica e contemporanea nello splendido scenario sul mare. Un evento che di anno in anno calamita un sempre maggior numero di spettatori che sanno che la levataccia mattutina sarà ricompensata dalla qualità dello spettacolo che unisce all’armonia della musica, interpretata da valenti strumentisti, l’esplosiva bellezza della natura alle primi luci dell’alba, ancor più evidente se ammirata dal molo, che offre un panorama sul mare e sulle spiagge del litorale.

I sempre generosi musicisti del “Carlo Felice” annunciano un repertorio fra cui spiccano P. Mascagni – INTERMEZZO da “Cavalleria Rusticana”, E. Morricone – MISSION (con flauto), D. Shostakovich – VALZER n° 2, W.A. Mozart – DON GIOVANNI (Ouverture), A. Piazzolla – YO SOY MARIA DE BUENOS AIRES (strum.), L. Searle – 2 TANGHI, E. Mancini – MOON RIVER (con flauto), V. Monti – CIARDA (violino solista), C. Gardel – POR UNA CABEZA (tango), A. Marquez – DANZON n.2, Di Capua – O SOLE MIO (con flauto e mandolino), E. Grieg – IL MATTINO (con flauto), E. Morricone – NUOVO CINEMA PARADISO (con flauto), E.Morricone – ONCE UPON A TIME (con flauto). Previsti anche quattro brani per soli Flauto e Chitarra.

Archi all’opera è formato da Anselmo Cerriana (primo violino), Marco Ferrari (secondo violino), Giuseppe Francese (viola e mandolino), Giulio Glavina (violoncello), Elio Veniali (contrabbasso), Lidia Giussani (flauto), Luca Lucini (chitarra). Gli arrangiamenti musicali sono curati da Elio Veniali.