Ad Andora è tempo di carnevale estivo con “La Notte delle Favole”

È tempo di carnevale estivo ad Andora con la collaudata formula dei carri allestiti su Api Piaggio e dei giocosi cortei che invaderanno le vie del centro. La festa in maschera, co-organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, quest’anno attinge ai ricordi infantili: domenica 10 agosto ne “La Notte delle favole” sfileranno una decina di gruppi che metteranno in scena le novelle più famose.

Come sempre la sfida è aperta per conquistare il trofeo del Carnevale che lo scorso anno è andato ai Cugini dell’Orto, che quest’anno ci riprovano con la favola di “Hansel e Gretel”. Non meno decisi a fare bella figura gli altri partecipanti: il carro allegorico dei Bagni Pepito proporrà la fiaba dei Tre Porcellini mentre i commercianti di via Caboto si sono uniti per sfilare con la storia de “La Bella e la Bestia”. Il gruppo di Località Piazza partecipa alla parata con “Aladino”, il maneggio “Cavallo George” propone la “Fattoria degli animali” mentre L’Ape di Enzo sarà dedicata al “Piccolo Principe”.

L’Associazione ANPI di Andora realizzerà una postazione dedicata alle “Favole africane”. Fra i partecipanti anche i Bagni Tortuga e la Colonia di Milano, che puntano sull’effetto sorpresa. Sul percorso ci sarà anche il gruppo Supereroi per i Bambini, che porterà in corteo i grandi protagonisti dei fumetti della Marvel, delle serie di fantascienza e dei romanzi fantasy.

Il corteo di Api allestite partirà alle ore 21 da via Caboto e percorrerà via Clavesana, piazza santa Maria, via dei Mille e via Doria per tornare in piazza santa Maria, dove sul palco all’altezza di via Roma si svolgerà lo spettacolo “Just Dance”. La giuria dislocata lungo il percorso voterà i carri decretando i vincitori dell’edizione 2019.