Ad Albisola Superiore torna l’August Fest con cibo, musica e risate

Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, in occasione delle festività di Ferragosto, torna ad Albisola Superiore l’August Fest, una 4 giorni dedicata alla gastronomia di qualità, alla musica, all’umorismo e allo shopping con i mercatini dell’oggettistica e dell’artigianato.

Dalle ore 10 alle 24 lungo la passeggiata saranno presenti numerosi espositori con le loro creazioni artistiche e oggettistica ricercata, per shopping e idee regalo, successivamente, dalle ore 18 alle 24 sarà disponibile l’area street food con proposte culinarie preparate e servite dai professionisti del cibo di strada a bordo dei loro truck food. Tra le proposte: hamburger di fassona, chianina Toscana, specialità bbq, paella e tapas, gnocco fritto, pichana brasiliana, panineria guormet, arrosticini. Inoltre si potrà gustare la birra dal birrificio artigianale.

La serata prosegue anche sulla Terrazza sul Mare di Albisola Superiore dalle ore 21.30, dove si terranno spettacoli per tutti i gusti. In particolare:

Giovedì 13 agosto canterà la Nicole Magolie Band “Like a Diamond”. Si tratta di una serata con la straordinaria l’interprete di Cape Town che, con la sua band live, proporrà un viaggio intenso ed emozionante nella storia della grande musica pop internazionale con la sua vocalità unica e coinvolgente.

Venerdì 14 agosto ad allietare la serata sarà il Progetto Festival Band, un progetto musicale che percorre 70 anni del festival di Sanremo, attraverso un percorso melodico dei più grandi successi italiani.

Sabato 15 agosto intratterrà Mirko Darar. Dopo il successo ottenuto con la sua presenza al programma Italian got Talent, il bravissimo comico savonese travolgerà il pubblico con la sua ironia in uno spettacolo da non perdere, fatto di comicità e riflessioni.

Infine, durante l’ultima serata di domenica 16 agosto, il comico e monologhista Lorenzo Malvezzi proporrà una rivisitazione letteraria e musicale del più famoso racconto di Ernest Hemingway “Il Vecchio e il Mare”.

Si invitano i visitatori a presentarsi alla manifestazione muniti di mascherina e di rispettare la distanza di sicurezza. L’evento sarà organizzato e gestito nel rispetto delle normative relative all’emergenza sanitaria.