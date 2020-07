Ad Alassio torna la più folle idea dell’estate: il Cantadoccia

Alassio. È un’estate al mare con le dovute distanze ma sotto il segno della canzone e della sicurezza e sicuramente sono tante le attenzioni ma si potrà almeno cantare più spensierati che mai sotto la doccia direttamente in spiaggia. Lunedì 3 e martedì 4 agosto dalle 10 alle 18 sul litorale si svolgerà infatti un’edizione straordinaria del Cantadoccia.

“Ci stiamo attrezzando per farvi esibire in tutta sicurezza: nessun contatto, nessuna aggregazione, nessun palco ma semplicemente 30 secondi di libertà canterina – spiegano gli organizzatori – L’uomo doccia starà alla dovuta distanza e il cameraman potrà ‘zoommare’ oltre i confini umani”.

Con la partecipazione dell’animatore degli animatori, il grande comico Roberto De Marchi, Enzo Antinoro “L’uomo doccia”, Nello Simoncini il Babbo Natale Estivo, Alessia Nasi l’occhio discreto della telecamera. Le più suggestive e goliardiche esibizioni non andranno in finale in una storica piazza cittadina, come da tradizione, ma direttamente in rete al giudizio del pubblico social: un vero concorso interattivo.

L’organizzazione è a cura di Eccoci Eventi con il contributo e il patrocinio del Comune, dell’Associazione Bagni Marini, di Galup Pinerolo dal 1922 e Cantina Giorgi.