Ad Alassio, lo yoga Ormonale creato per le donne

Lo yoga ormonale è un tipo di yoga dinamico, creato da Dinah Rodrigues che aiuta a riattivare naturalmente la produzione di ormoni e a prevenire o ridurre i sintomi della menopausa.

Il programma è una combinazione di posizioni yoga, esercizi di respirazione, esercizi energetici e tecniche di visualizzazione e rilassamento, che contribuiscono a stimolare e riattivare le ovaie, la tiroide, l’ipofisi e le ghiandole surrenali. Lo yoga ormonale è adatto alle donne di tutte le età e oltre che per la menopausa, è di particolare beneficio per coloro che soffrono di squilibri alla tiroide, infertilità, dolori mestruali e sindrome pre-mestruale, mestruazioni irregolari, amenorrea e cisti ovariche.

Non è necessaria alcuna esperienza di Yoga per iniziare questa pratica.

Iniziativa ideata, proposta ed organizzata dalla senior yoga teacher Lucia Ragazzi e dal centro Essere Yoga e Benessere di Alassio.

Le insegnanti:

Lucia Vimercati è un’insegnante di yoga ormonale certificata e autorizzata da Dinah Rodrigues. Pratica yoga da oltre 30 anni e si è diplomata come insegnante di Hatha Yoga presso Yoga Lila a Biassono (MB).

Ha approfondito i suoi studi e insegnato in Italia e Germania e vive attualmente a Bruxelles dove tiene corsi di Hatha Yoga, Restorative Yoga e Yoga Ormonale.

Dinah Rodrigues è una psicologa ed insegnante di yoga brasiliana.

Ha creato lo Yoga Ormonale 30 anni fa, dopo che il suo ginecologo le aveva constatato un livello di estrogeni eccezionalmente alto per la sua età. Ormai novantenne, continua a viaggiare per il mondo per insegnare il suo metodo e formare nuovi insegnanti.

