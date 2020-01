Ad Alassio la Befana arriva dal mare con l'”Epifania del Subacqueo”. Sbarcherà la mattina di lunedì 6 gennaio sulla spiaggia accanto al pontile Bestoso grazie ai volontari del Circolo Nautico al Mare e andrà a fare compagnia alle celebrità impegnate nel Footgolf in Spiaggia con tanto di sacco di carbone.

In contemporanea sempre dal molo Bestoso prenderà il via la dimostrazione di marcia acquatica a cura di Alassio Wave Walking, associazione ultima nata del Circolo Nautico al Mare e attualmente detentrice del record mondiale di marcia acquatica per aver coinvolto ad ottobre oltre 700 persone nel serpentone più lungo del mondo su un percorso di 3 chilometri.