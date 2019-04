Ad Alassio esplode il Color Show: il 27 aprile sarà un’intera giornata nel segno dei colori, tanto divertimento per tutti, sport, musica e negozi aperti fino a tardi. Protagonisti anche i sette colori dei rioni alassini.

In programma la Color Vibe, una corsa di 5 km, non competitiva e non cronometrata. Al pronti-via da piazza Partigiani la Color Vibe scatterà in bianco (t-shirt inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, sarà “sparato” sui partecipanti. Al Vibe Point saranno stuzzicati i cinque sensi: oltre alla tinta, ogni volta diversa, profumi orientali e musica a tema. Tagliato il traguardo, grande festa nel cuore del Vibe Village: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico “lancio collettivo” in cui i partecipanti verranno inondati da colori naturali lungo tutto il percorso.

Arrivo ancora in piazza Partigiani dove, per rimanere in tema, sarà allestito un desk in cui ricevere tutte le informazioni sulla Festa dei Colori. L’occasione è infatti un’anteprima sulla Festa dei Colori con la possibilità di incontrare e fotografare le più belle maschere delle ultime edizioni.

Vetrine colorate dei colori dei rispettivi rioni e negozi aperti fino a tardi per la prima edizione del Color Show, la notte dei colori. Musica jazz live in piazzetta Sisto, nelle piazze Airaldi Durante e Matteotti e dalle 18 focus su sul pontile Bestoso per una vera novità: il primo spettacolo pirotecnico diurno sul mare a livello nazionale. Coloratissimo e suggestivo, farà da cornice alla prima Notte dei Colori.