Across Duo e Fabrizio Poggi inaugurano la “Nuova Musica in Porto”

Sabato 26 ottobre ai Magazzini del Caffè Pacorini di Vado Ligure il fortunato progetto interdisciplinare “Nuova Musica in Porto” ripartirà con il concerto inaugurale “Across Duo & Fabrizio Poggi”.

Nata nel 2004 da un’idea dell’Orchestra Sinfonica di Savona, la rassegna unisce cultura e realtà portali in sinergia con le attività cardine dell’economia del territorio. Il principio ispiratore della nuova edizione sarà quello di collegare la musica all’impresa nel tessuto pulsante dell’economia savonese, il porto di Vado Ligure.

Tema centrale il crossover: incontro di generi musicali diversi, mescolanze, contaminazioni sonore ed etniche. La scelta è volta ad “emulare” il vivace mondo imprenditoriale, la pluralità di provenienza delle merci trattate in porto e le loro provenienze spesso esotiche. Il risultato sarà arricchito da una scenografia tesa a esaltare i dettagli delle location.

Grande novità del 2019 sarà inoltre la proposta di un concerto a bordo della motonave Corsica Ferries, attraccata al porto di Vado Ligure. L’appuntamento inaugurerà una nuova collaborazione “via mare”, rispecchiando appieno la filosofia dell’Orchestra Sinfonica e che coinvolgerà spettatori, musicisti ed equipaggio nel concerto “Voxonus Duo & Percussioni” venerdì 13 dicembre (cocktail di benvenuto dalle 18:30, concerto alle 19:45), caratterizzato da ritmi etnici, ancestrali e arie barocche, delicate e decise al tempo stesso.

La rassegna riproporrà anche una location chiave, la Baia dei Pirati, perfettamente riadattata allo spirito dell’evento. Venerdì 20 dicembre alle ore 11 il concerto rivolto agli studenti con il Mal d’Estro Trio avrà come obiettivo avvicinare i giovani alla musica e allo spettacolo, attraverso cui possono maturare una visione “diversa” del porto. Lo spettacolo serale delle ore 21 sarà invece intitolato “Musica… dalla Città al Mare” con il Valeria Bruzzone Quartet.

“La scommessa di ‘Musica in Porto’ è coniugare una realtà prettamente lavorativa con la cultura, valorizzando l’economia del territorio sotto una luce innovativa. La curiosità del pubblico è

sempre tanta: vedere magazzini, navi, realtà portuali trasformate in palcoscenici è una grande emozione, anche per noi musicisti – commenta Claudio Gilio, presidente e direttore dell’Orchestra Sinfonica di Savona – Poter presentare il nostro progetto nel Palazzo della Regione rende

l’organizzazione piena d’orgoglio e pronta a creare nuovi rapporti per il futuro”.

“Corsica Ferries dedica da sempre una grande attenzione alla valorizzazione dei territori in cui opera e ne promuove le singolarità culturali con un occhio di riguardo per le manifestazioni innovative, che favoriscono l’aggregazione e lo scambio culturale. Per ospitare uno dei concerti di Musica in Porto, trasformeremo un traghetto di linea in location ideale, confortevole, intima e suggestiva”, afferma Cristina Pizzutti, responsabile Marketing e Comunicazione.

Dopo una pausa durata dieci anni il progetto è rinato nel 2018 grazie alla sensibilità delle aziende sponsorizzatrici, alla Regione Liguria, alla Fondazione De Mari e al Comune di Vado Ligure e al contributo del Ministero delle Attività culturali. In questo mosaico di concerti lo storico obiettivo dell’allora “Musica in Porto”, ora “Nuova Musica in Porto”, resta trasmettere il messaggio di un’operazione fortemente simbolica per le attività coinvolte, in cui tutti i soggetti abbiano soddisfazione delle proprie ambizioni.

L’ingresso alle serate e ai concerti sarà riservato agli invitati.