Acrilici, xilografie e vetrofusioni di Rosanna La Spesa a Villa Barrili

Con l’artista albisolese Rosanna La Spesa si avvia il calendario delle mostre presso Villa Barrili a Carcare, iniziativa dell’amministrazione del Comune e del Dipartimento Cultura in collaborazione con QuiArte di Quiliano.

Per l’occasione Rosanna La Spesa presenta un’importante selezione di opere del suo percorso artistico iniziato nel 1974: acrilici, xilografie, ceramica e vetrofusioni, tutte opere realizzate dal 1990 al 2018, narrazioni su tematiche ambientali e sociale. L’esposizione è promossa da QuiArte – Galleria d’Arte del Cavallo e Puntoacapo.

L’artista in passato ha esposto presso il vecchio e poi il nuovo Museo del Vetro di Villa Rosa in Altare, nella cui collezione è presente con due opere. In marzo parteciperà con un’opera alla collettiva “ART versus Violence” presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia, negli Stati Uniti.