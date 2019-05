Acciugalonga – Enogastronomia itinerante con la “star” del Mar Ligure

Celle Ligure festeggia l’arrivo dell’estate con la settima edizione di “Acciugalonga”, evento enogastronomico itinerante dedicato alla vera star del Mar Ligure, preparata in modi originali o secondo la tradizione. A partire dalle ore 18 e fino alle 22:30 saranno aperti i punti ristoro: 30 locali coinvolti distribuiti lungo tutto il centro e sul lungomare, per consentire a chi parteciperà di muoversi attraverso un percorso enogastronomico ricco ed insolito, nato per rendere omaggio alla regina dei nostri mari.

Alla prima postazione in via sant’Antonio la Pescheria Friggitoria Franca Stelin. Le postazioni 3/4/5/6 si trovano sul lato di levante di via Boagno e sono: La Bistronomia, Bar Focacceria I Giascia, Ristorante ‘A Lanterna, Ristorante 27 Food and Drinks. Sulla parte a mare di via Boagno, le postazioni 6/7/8/9 Sapori e tradizioni, Bar ‘A Battigia, Bistrot 27, Ristorante Grand’Italia. Proseguendo lungo la parte di levante del centro storico, da via Ghiglino, si incontrano le postazioni 10 e 11: Hosteria La Pesca e Focacceria della piazza, mentre in piazza Sisto IV sono collocate le postazioni 12/13/14/15: Bagni Vittoria, Agriturimo Çele, Bar Milano, Ristorante Torre.

Continuando su via Consolazione si trova la postazione 16 che corrisponde a Pizzeria La randa e in piazzetta Arecco i Bagni Stella del Sud, postazione 17. Ritornando indietro si percorre il lungomare Colombo per trovare le postazioni 18/19/2021/22: Bagni Italia, Bagni Luciani, Bagni Olimpia, Bagni Ellida, Ristopub La Ghironda. Si arriva così in piazza del Popolo, con le postazioni 23/24/25: Ristorante Meta, Roxy Bar, Bar Focacceria Tutt’Intorno. Si prosegue su via Pescetto con le postazioni 26/27/28: Ristorante Mille Volte, Ristorante San Bastian, Public. Sul lungomare Colombo le postazioni 29 e 30: Bagni Ligure e Bagni Lina.

“Acciugalonga” sarà anche musica e shopping di qualità, grazie ai negozi che rimarranno aperti per offrire ai visitatori proposte, occasioni, offerte e idee regalo. Ad arricchire il percorso gastronomico un delizioso mercatino di artigianato tutto dedicato al mare: dall’oggettistica per la casa realizzata recuperando i legni di mare alle stoffe a tema marino, dai sassi di mare dipinti ai quadri a tema e poi acciughe di ceramica, candele a forma di pesce, conchiglie, tantissimo blu e molto molto altro: un mondo di creatività che conquisterà tutti.

Sul molo centrale giochi gonfiabili e tappeti elastici per la felicità dei più piccoli e poi animazione ed artisti di strada, tanta musica lungo vie e piazze e una grande sorpresa: nei punti ristoro sarà in vendita un piatto in ceramica.