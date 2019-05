“Accadueo” chiude la Kronostagione Ragazzi

“Accadueo” di Giallomareminimal Teatro chiude la Kronostagione dedicata al pubblico più giovane giovedì 9 maggio alle ore 10 al Teatro Ambra. Allo spettacolo assisteranno i bambini provenienti da tutte le scuole primarie del circondario ingauno.

Si raccontano otto piccole storie originali sull’acqua e così appare la colomba che cerca di scappare dall’acqua del diluvio universale, la balena che si ammala per avere ingoiato un sacchetto di plastica, la goccia della sorgente imprigionata in una bottiglia, il deserto che sotto la sabbia nasconde il mare, l’iceberg che si scioglie. L’acqua è un bene prezioso, è come l’oro, bisogna averne cura. Dell’acqua ti puoi fidare. Se apri il rubinetto, lei riempie il bicchiere. Se apri il rubinetto, lei riempie la vasca… sembra non finire mai… un mare d’acqua! Ma l’acqua è anche la nostra memoria. L’acqua conosce tutte le storie del mondo perché l’acqua è l’origine del mondo.

In “Accadueo” sono in scena l’attrice Vania Pucci e l’artista multimediale Giulia Rubenni, che utilizza una particolare macchina scenografica: una videocamera riprende un piano colmo di sabbia che le mani di Giulia scolpiscono, modellano, disegnano con straordinaria abilità. Le forme, veri e propri quadri, tramite la videoproiezione diventano la scenografia dove l’attrice si muove e racconta.

La Kronostagione Ragazzi, che ogni anno coinvolge centinaia di studenti del savonese, si inserisce in quel percorso di alfabetizzazione ed educazione al teatro che Kronoteatro porta avanti sul territorio fin dall’inizio della sua attività.

Info

Fascia d’età dai 3 agli 8 anni

Biglietto 5 €