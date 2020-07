“Abelinauti – Follia contagiosa in musica”: i Pirati dei Caruggi “sbarcano” al Priamar

Immaginare un futuro pieno di bellezza e opportunità si può. Anche (e specie) in tempi “forzati” dal Coronavirus. È la coraggiosa scommessa che l’Opera Giocosa e il Comune di Savona hanno voluto lanciare in uno dei periodi dai confini più incerti e difficili finora conosciuti dall’umanità.

Legati tra loro dal filo invisibile e salvifico della musica, gli spettacoli di “Contaminazioni Liriche Festival 20.20” renderanno ancora più magica l’estate sul Priamar, portando una ventata nuova e di speranza alla prima metà dell’agosto savonese. Con inizio sempre alle 21:30 saranno sette le perle che renderanno concreto quel filo invisibile.

Dichiaratamente comica e “contaminata” sarà la serata di lunedì 10 agosto con la travolgente comicità dei Pirati dei Caruggi. “Capitanati” da Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Fabrizio Casalino daranno vita, con ospite il grande mezzosoprano Anna Maria Chiuri, ad “Abelinauti – Follia contagiosa in musica”, uno spettacolo multidisciplinare, poliedrico e ricco di colpi di scena.

“Nella musica la contaminazione è uno dei processi della creazione musicale ed è sinonimo di rigenerazione o innovazione – commenta Giovanni Di Stefano, presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa – In questa difficile stagione vogliamo essere presenti per ricordare le infinite possibilità che la musica riesce a donare passando da uno stato all’altro, da una contaminazione all’altra, perché l’appagamento dell’arte è la forma più alta della condizione umana ed ha in sé la forza di diffondere un messaggio senza eguali”.

Date le disposizioni vigenti potranno essere accolti agli spettacoli 200 spettatori. Il posto, che dovrà essere pre-assegnato, seguirà le regole del distanziamento con una possibile assegnazione di posti vicini in caso di nuclei familiari o conviventi.