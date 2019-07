AAAllunati: la notte bianca di All About Apple

All About Apple Museum celebra l’anniversario dello sbarco sulla luna con una notte speciale dedicata ai contributi che l’informatica dette al programma Apollo e ai benefici che ne ricevette.

Sette anni dopo lo sbarco sulla Luna, grazie anche allo sviluppo che informatica ed elettronica ebbero grazie alla corsa allo spazio, ragazzi intraprendenti come Steve Jobs e Steve Wozniak poterono assemblare in un garage l’Apple-1 e dare inizio a una grande storia di successo imprenditoriale. Passarono circa sei ore dal momento in cui Eagle si posò sulla Luna a quando gli astronauti uscirono per la prima passeggiata non terrestre.

All About Apple Museum vi aspetta Sabato 20 luglio dalle ore 21.30 presso la sede di Piazza De André a Savona con un programma denso e variegato per rendere l’attesa fra i due storici momenti piacevole e interessante.

Per tutta la serata si alterneranno filmati originali commentati dal vivo; sarà possibile scoprire come si manovra nello spazio, i calcoli che servono e i calcolatori che li risolsero; l’Apollo Guidance Computer, il calcolatore di bordo dell’Apollo 11 e il progetto per la sua ricostruzione; i momenti storici della missione da rivivere in realtà virtuale con l’Oculus Quest; osservazioni al telescopio per avvicinarsi alla Luna dal vivo e molto altro.