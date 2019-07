A “Zuccarello Riden…Z” la comicità di Fabrizio Casalino

“Giro di boa” per la rassegna del gusto e della risata “Zuccarello Riden…Z”, che venerdì 2 agosto vede la partecipazione di un artista “di casa, attualmente del gruppo dei rinomati Pirati di Caruggi: il ligure Fabrizio Casalino. Continuano quindi a Zuccarello le giornate dedicate alla valorizzazione di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Dalle ore 18 Ilaria del Carretto e la sua Corte sono pronte ad accogliere il pubblico per il quarto appuntamento della rassegna con musica cantautorale ligure diffusa sotto il lungo porticato cittadino e sarà a disposizione per foto e selfie della “tradizione”. Presso alcune attività si potrà degustare l’aperitivo in compagnia del comico che per l’occasione incontrerà il pubblico tra aneddoti, selfie e interviste televisive, il tutto accompagnato in sottofondo dalla musica del cantautorato ligure trasmessa in filodiffusione in tutto il borgo.

Alle ore 19 in piazza IV Novembre intrattenimento musicale con Enzo dj. Grazie alla Pro Loco all’interno del centro storico saranno organizzati quattro punti culinari per il pubblico, che potrà cenare a base di piatti tipici del territorio, esclusivamente con prodotti locali e De.c.o., nella ormai attuale formula dello street food. I punti “Food” saranno composti da tris di bruschette con pomodoro e basilico, pomodori e cipolle, aie con l’aglio, come antipasto, Pansotti al sugo di noci come primo piatto, fiori di zucca in pastella, Panissa e Salsiccia e patate come secondo piatto, Rocche di Zuccarello e macedonia con gelato come dolce.

Alle ore 21:30 piazza IV Novembre lo spettacolo di cabaret di e con Fabrizio Casalino dal titolo “Comico Ergo Sum” (ingresso libero). Comico e cantautore italiano, Fabrizio Casalino, nel 1999 inizia una collaborazione con il gruppo comico Cavalli Marci, già popolare in televisione per la partecipazione al programma “Ciro”. L’esperimento funziona e permette a Casalino di scoprire la sua vena comica, coltivata negli anni seguenti con l’amico Enrique Balbontin con il quale partecipa due anni dopo ad alcune serate al Colorado Cafè in compagnia di Diego Abatantuono.

Il gruppo viene scelto anche per partecipare alla trasmissione televisiva “Bulldozer” su Rai 2. Nel 2003 a “Colorado Cafè Live”, si fa notare soprattutto per il personaggio di Giginho, un fantomatico cantautore di Rio de Janeiro che canta testi comici, sempre accompagnandosi con la chitarra, in un approssimativo ma umoristico portoghese. Oltre a Giginho diventano popolari le sue parodie di celebri cantautori (Carmen Consoli, Franco Battiato, Vasco Rossi, Fabio Concato, Jovanotti, Gigi D’Alessio, Gianluca Grignani) giocate sui paradossi dei loro stili compositivi.

La rassegna “Zuccarello Riden…Z” nasce con l’intento di riportare il gusto di ridere nel cuore della gente di Liguria a due passi dal mare. Zuccarello è la perfetta location per dar vita ad una rassegna spettacolo sotto le stelle, tra risate, musica, tradizioni e sapori della buona cucina locale. “Zuccarello Riden…Z” è organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione Liguria e in collaborazione con la Pro Loco di Zuccarello. Direzione artistica: Eccoci Eventi Alassio. Sponsor: Iris Idroterm, Iris Ceramiche, Impresa di Costruzioni Icose Spa, Media Partners Tgevents.it Tgevents Television. Si ringraziano I Borghi più belli d’Italia, l’Associazione Antiche Vie del Sale, Les plus beaux villages de la terre.