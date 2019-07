A Zuccarello “Non tutti i principi vengono azzurri” con Gianpiero Perone

Continuano a Zuccarello le giornate dedicate alla valorizzazione di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Giovedì 25 luglio dalle ore 18 Ilaria del Carretto e la sua Corte sono pronte ad accogliere il pubblico per il terzo appuntamento della rassegna “Zuccarello Riden…Z” con musica cantautorale ligure diffusa sotto il lungo porticato cittadino, lo street food con prodotti tipici e De.Co a cura della Pro Loco e lo spettacolo di cabaret di e con Gianpiero Perone, il noto Principe Cacca del famoso programma tv “Colorado Cafè”, che andrà in scena a partire alle ore 21:30 in piazza IV Novembre ad ingresso libero.

Gianpiero Perone deve il suo successo televisivo alle cinque edizioni della trasmissione “Colorado” (Italia Uno), dopo diverse apparizioni a “Quelli che il calcio…” (Rai Due), “Zelig Off” (Canale 5) e “Trebisonda” (Rai Tre) anche in veste di autore. I suoi personaggi colgono abitudini e novità della società contemporanea, facendo sorridere con intelligenza e raffinatezza come solo un attore brillante e di razza sa fare.

Negli anni è stato apprezzato protagonista di eventi della Chiesa italiana, come le Giornate Mondiali della Gioventù, Jubilmusic e l’evento di accoglienza dell’incontro dei giovani con il Papa a Torino, occasioni in cui ha fatto sorridere e riflettere. Gianpiero Perone è docente presso Hope Music School, la struttura di formazione per creativi nata su iniziativa del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile. Dal 2012 è responsabile artistico del LAB 41, lo storico laboratorio comico del CAB 41 di Torino.



“Zuccarello Riden…Z” nasce con l’intento di riportare il gusto di ridere nel cuore della gente di Liguria a due passi dal mare. Zuccarello è la perfetta location per dar vita ad una rassegna spettacolo sotto le stelle e tra risate, musica, tradizioni e sapori della buona cucina locale. Infatti “Zuccarello Riden…Z” non è solo comicità. A partire dalle ore 18 Ilaria del Carretto e la sua Corte accoglieranno il pubblico dalla Porta Sottana del Borgo e sarà a disposizione per foto e selfie della “tradizione”. Presso alcune attività del paese si potrà degustare l’aperitivo in compagnia del comico Gianpiero Perone, che per l’occasione incontrerà il pubblico tra aneddoti, selfie e interviste televisive, il tutto accompagnato in sottofondo dalla musica del cantautorato ligure trasmessa in filodiffusione in tutto il borgo.

Alle ore 19 intrattenimento musicale con Enzo dj in piazza IV Novembre e grazie alla Pro Loco, all’interno del centro storico, saranno organizzati quattro punti culinari per il pubblico, che potrà cenare a base di piatti tipici del territorio, esclusivamente con prodotti locali e De.c.o., nella ormai attuale formula dello street food. I punti Food saranno composti da tris di bruschette con pomodoro, aglio e cipolle, paté di olive, ratatouille, come antipasto, trofie al pesto accomodato con fagiolini e patate come primo piatto, sardine panate e salsiccia e patate come secondo piatto, Rocche di Zuccarello e budino della nonna come dolce.