A Villa Groppallo l’esibizione delle tre compagnie finaliste di “Vado a Teatro 2020”

Vado Ligure. Nel contesto del cartellone di eventi estivi promossi dal Comune sabato 5 settembre alle ore 21 nel suggestivo giardino di Villa Groppallo si terrà l’esibizione delle tre compagnie finaliste del concorso “Vado a Teatro 2020”.

Nel corso della serata parteciperanno gli attori Marco Rinaldi e Pino Petruzzelli e verrà proclamato il gruppo vincitore.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure antiCovid-19: il pubblico dovrà indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto. L’ingresso è su prenotazione fino ad esaurimento posti: i posti prenotati e non occupati entro le ore 20:50 saranno assegnati alle persone in attesa prive di prenotazione.

Il servizio di prenotazione è attivo in sede o per via telefonica o Whatsapp dal lunedì al sabato e in data 16 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le prenotazioni si ricevono fino alle ore 18 del giorno precedente.