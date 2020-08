A Varigotti una Messa per turisti e operatori del settore con il vescovo Calogero Marino

Finale Ligure. Venerdì 21 agosto alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale San Lorenzo Martire a Varigotti il vescovo Calogero Marino presiederà una Santa Messa con intenzioni particolari per i turisti e coloro che operano in questo settore.

La celebrazione è promossa dall’Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Savona Noli e vi potranno partecipare al massimo cento persone.

“In accordo anche con il vicario del Ponente don Giuseppe Militello stiamo prendendo contatti con gli operatori del turismo nell’ambito della zona pastorale di Finale Ligure e Noli, in modo da avviare quando possibile progetti comuni e valorizzare quanto già esiste”, spiega il direttore Alessandro Raso.

“Allo stesso modo vorremmo stringere relazioni positive in altre vicarie per offrire un servizio non solo alle parrocchie ma anche ad enti di diverso tipo, che insieme a noi vogliano proporre a chi frequenta il territorio diocesano per vacanza e altri motivi occasioni di incontro e crescita in umanità”, conclude.