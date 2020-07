A Varazze si ride d’estate con Roberto Ciufoli e il recital comico “Tipi”

Varazze. Grazie al Teatro Don Bosco sabato 1 agosto con inizio alle ore 21:30 sul molo Marinai d’Italia ci sarà Roberto Ciufoli con il recital comico antropologico “Tipi”, uno spettacolo che ha scritto e diretto e che nasce dalla continua osservazione della realtà e del quotidiano.

Ci saranno il pigro, lo sportivo, l’indeciso e anche il supereroe. “Sono tipologie che porto in scena prendendo in prestito brani da grandi maestri quali William Shakespeare e Giorgio Gaber”, spiega lui stesso.

Un ritorno in scena che l’attore e regista attende con gioia: “L’emozione di tornare in scena su un palco vero, e non attraverso i social network, con un pubblico vivo davanti a me sarà fortissima: me la sto pregustando e non vedo l’ora!”.