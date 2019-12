Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, a Varazze Babbo Natale arriva in Vespa per augurare “Buone Feste!” a varazzini e gentili ospiti. Come da tradizione, anche quest’anno il Vespa Club Varazze farà fare un giro al simpatico “Santa Claus”.

Il tour di saluto dei Babbi Natale in Vespa per le vie e piazze del centro storico inizierà alle ore 15, con ritrovo in piazza Dante, per concludersi alle 19.

Il Vespa Club Varazze invita i bambini e i loro accompagnatori ad intervenire numerosi per uno scambio di auguri, una foto ricordo e per tutti un sorriso. Per i più piccini i Babbi Natale offriranno una festa ricca di premi e caramelle.