“A Vain pe’ mangia’ bèn” – Castagnata con la Parrocchia San Bernardino da Siena

Domenica 13 ottobre la Parrocchia San Bernardino da Siena, in via Luigi Einaudi 61, in località Vadino, ad Albenga organizza la consueta Castagnata “A Vain pe’ mangia’ bèn”. Oltre alle buonissime castagne si potranno gustare polenta bianca, trippa, frittelle di mele e tantissime altre bontà culinarie.

In concomitanza con la sagra si terranno anche laboratori creativi per bambini, il Rally Ciclistico e divertentissimi giochi di una volta.

Gli stand gastronomici saranno aperti dalle ore 12:30. Sarà possibile condividere le proprie foto della sagra sui social media con gli hashtag #avainpemangiaben e #sagravadino.