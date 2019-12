“A Tutto Gas!”: le avventure dei Gruppi d’Acquisto Solidale al Teatro delle Udienze

Una serata speciale nelle sale di uno dei palazzi più prestigiosi di Finalborgo per sostenere il progetto di educazione alla legalità “Per questo mi chiamo Giovanni – Un fumetto per la legalità”. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di fumetti a tema sociale da donare alle biblioteche delle scuole che partecipano al progetto in provincia di Savona.

Alle ore 20 andrà in scena lo spettacolo teatrale “A Tutto Gas! – Le avventure dei Gruppi d’Acquisto Solidale”, una produzione Luna e Gnac Teatro con Michele Eynard e Federica Molteni per la regia di Carmen Pellegrinelli. Alice, cassiera quarantenne sfruttata, afona e con tendenze alla conversione psicosomatica, incontra uno scapestrato e sfrenato Gruppo d’Acquisto Solidale. Ed è subito amore. Non proprio subito.

“Per raccontare questo mondo sotterraneo abbiamo deciso di scegliere il registro della leggerezza e della comicità… perché i gasisti sono animali curiosi e multiformi, pittoreschi e a volte idealisti che vogliono sperimentare economie e relazioni umane differenti – spiegano gli ideatori dello spettacolo – Ma agli occhi del mondo esterno rimangono come strani e ‘pericolosi’ quando li vedi riunirsi in un parcheggio a mezzanotte a smerciare cassette di mele della Vall’Imagna o in bicicletta con 20 kg di Parmigiano che sbucano dallo zaino”.

Alle ore 21 si terrà la “Cena a Palazzo” a cura delle Lady Chef Liguria e dell’Unione Regionale Cuochi Liguri. Nel menù:

Il bianco e nero bruschettato, uova e tartufo

Il piccolo Branda

Gli gnocchetti di zucca con radicchio miele e burrata

Il cinghiale in salmì, polentina bianca e gocce di verdura

La torta

Durante la serata sarà inoltre possibile visitare la mostra “Natale nel Mondo”: una magica notte immersi nell’atmosfera del Natale!