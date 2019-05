A Tutti Quelli in scena con “Le vogliamo riaprire”

Dopo la bella serata al Teatro Sacco di Savona, dove il pubblico si è divertito proprio “un sacco”, la Compagnia Teatrale A Tutti Quelli torna in scena venerdì 24 e domenica 26 maggio alle ore 21 al Teatro “Don Natale Leone” di Albisola Superiore con la commedia brillante in due atti di Giuseppe Aronne “Le vogliamo riaprire”.

Lo spettacolo si presenta costellata da personaggi caratteristici e scene molto movimentate e veloci. Questa nella fattispecie gira attorno al personaggio di Gino, un padre appena andato in pensione che vuole godersi il meritato riposo. Le figlie e l’ex moglie sono d’accordo e, anzi, lo vorrebbero proprio fuori dai piedi. Ma perché? Hanno forse qualcosa da nascondere? Fatto sta che il meritato riposo non arriva, perché Gino farà di tutto per scoprirlo.

A dar vita ai dodici personaggi che caratterizzano la commedia sono Giuseppe Aronne, Nicoletta Paladino, Giorgia Fabbri, Patrizia Colombini, Silvia Frenna, Enzo Mazzullo, Mauro Cosenza, Stefania Previati, Cristian Trentacapilli, Alessia Palascino, Anna Abategiovanni e Stefania Mainini. Regia: Alessio Aronne. Scene: Vittoria Carrieri. Costumi: Elisa Lollini. Trucco: Romina Sonetto. Aiuto tecnico: Arturo D’Este. Collaboratori: Chiara Paolucci, Tania De Cicco e Silvano Mazzoleni.

Ingresso 7 €