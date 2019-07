A tutta dance con l'”Italian Abba Tribute Band Show”!

Secondo appuntamento di Marina Summer Fest 2019: sabato 13 luglio alle 21:30 faremo un tuffo negli anni ’70 e ’80 e ci lasceremo travolgere dal ritmo della musica dance degli intramontabili Abba. L'”Italian Abba Tribute Band Show” nasce nel 2005 dall’idea di offrire un bel concerto di musica dal vivo e al contempo coinvolgere direttamente il pubblico ricreando l’atmosfera tipica di un periodo estremamente vivace per la musica dance.

È uno spettacolo letteralmente senza età in grado di unire tutte le generazioni. Come trattenersi dal cantare insieme le notissime “Dancing Queen” e “Mamma Mia”, così come le melodie rese di nuovo note al grande pubblico anche grazie ai recenti film? Divertimento, entusiasmo e allegria sono garantiti!

Impossibile non lasciarsi trascinare dal coinvolgente ritmo di uno dei gruppi di musica dance più famosi al mondo e ballare cantando insieme brani che hanno fatto scatenare sulle piste da ballo intere generazioni. L’energia e il volto sono quelli della tribute band tutta italiana, fin dalla sua nascita apprezzata in televisione come nei teatri. La “missione” è sempre la stessa: far divertire attraverso la magia degli Abba.