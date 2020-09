“A spasso per Calice Ligure”: inaugurazione dei nuovi percorsi Cultura, Natura e Sensoriale

Domenica 20 settembre alle ore 17 in piazza Cesio il Comune di Calice Ligure presenta al pubblico i suoi nuovi sentieri: tre percorsi tematici intorno al centro del paese. Il percorso Cultura è una passeggiata con poche difficoltà, a carattere prettamente storico culturale e paesaggistico e che raggiunge punti panoramici e luoghi notevoli dal punto di vista paesaggistico, culturale e architettonico: le chiese Santa Libera e San Nicolò, le contrade Cirio e Inomonte e la Via Vecchia fino alla Casa del Console. All’interno dei pannelli illustrativi ci sarà il prezioso contributo dello storico Angelo Tortarolo con testi inediti e immagini d’epoca.

Il percorso Natura è un itinerario escursionistico a carattere naturalistico e di osservazione degli spazi agrari e dell’ambiente: il torrente, il bosco, il prato, le rocce e le piante. In paese entra nel giardino della Casa del Console e termina con la visita ad uno stagno creato sopra al torrente Pora con piante palustri. Il percorso Sensoriale propone un’esplorazione del territorio attraverso i vari sensi (tatto, olfatto, udito, propriocezione) e si presta anche alla fruizione da parte di soggetti non vedenti e ipovedenti in quanto attrezzato con targhe tattili.

Tutti i percorsi partono da piazza Cesio presso la bacheca informativa e percorrono la Via del Beo, lungo un canale irriguo storico. La Via del Beo è resa integralmente fruibile da persone non vedenti o ipovedenti mediante segnaletica dedicata e protezioni. Il Comune ha potuto realizzare questo progetto grazie ai fondi stanziati con il bando regionale riservato ai Comuni aderenti al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, dedicati a questo tipo di opere.

La qualità del progetto è stata premiata guadagnando il primo posto come punteggio assegnato nella provincia di Savona. Nella fase progettuale è stata consultata la sezione di Savona dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e un particolare ringraziamento va ad Andrea Bazzano, che ha effettuato un sopralluogo con i progettisti: l’architetto Simonetta Reynero, l’ingegnere Silvia Brioschi e l’agronoma Francesca Magillo. Infine il Comune ha effettuato lo sfalcio dell’erba su tutti i percorsi per consentire una più piacevole fruizione e messo a disposizione i materiali per la visita sul suo sito web ufficiale.