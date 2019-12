“A spasso nella dance” – Capodanno con la woman dj Elena Tanz

Cultura, iniziative per bambini, musica e spettacoli nel lungo periodo natalizio a Ceriale. L’Ultimo dell’Anno dalle ore 22:30 in piazza Eroi della Resistenza sarà “A spasso nella dance” con la woman dj Elena Tanz, a cura della Cooperativa World Music di Voghera.

L’arrivo del 2020 sarà festeggiato assieme a locali, bar e ristoranti pronti ad accogliere il pubblico presente per la nottata di festa, con la partecipazione delle associazioni del territorio.

“Dopo il successo delle manifestazioni estive, che hanno portato nella nostra cittadina numerosi ospiti e visitatori, proponiamo un’altra serie di eventi per le festività natalizie all’insegna dell’intrattenimento per le famiglie, grandi e piccini, per tutti i gusti e tutte le età”, dichiarano il sindaco e assessore al Turismo Luigi Romano e l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri.

“Con questo calendario non possiamo che augurare buone feste a tutti, sperando che ancora una volta sia gradito al pubblico, ai nostri cittadini e a quanti sono presenti a Ceriale per il periodo natalizio”, concludono Romano e Maineri.