“A Spasso nel Tempo” – Le ruote d’epoca a Celle Ligure

Torna il grande evento dedicato alle due e quattro ruote esclusivamente d’epoca, ideato e organizzato dal Consorzio Promotur con il patrocinio dei Comuni di Celle Ligure, Cogoleto e Arenzano. Un vero e proprio viaggio nel tempo grazie ad una trentina di auto d’epoca prodotte fra gli anni ’10 e ’40 del Novecento e una serie di moto costruite dagli anni ’40. Pezzi unici da ammirare, capolavori che hanno fatto la storia dell’auto e dei motori.

Inoltre un grande omaggio al più illustre dei cellesi: Gepin Olmo, uno dei grandi ciclisti degli anni Trenta, professionista dal 1933 al 1942 e fondatore della fabbrica che porta il suo nome. Gepin vinse la medaglia d’oro olimpica nel 1932 nella cronosquadre, la medaglia d’argento ai mondiali del 1931, 20 tappe al Giro d’Italia, dove fu secondo nel 1936 dietro Gino Bartali, e la Milano – Sanremo due volte, nel 1935 e nel 1938. Nel 1935 al Velodromo Vigorelli conquistò il record dell’ora infrangendo per primo il muro dei 45 chilometri orari.

L’arrivo delle auto sul lungomare comincerà nel pomeriggio di venerdì 1 giugno e seguirà la sfilata dei partecipanti fino a Cogoleto con il passaggio sullo splendido lungomare Europa: le auto sosteranno sulla passeggiata e nel centro, fino a sera, accolte dal gruppo storico della città di Cristoforo Colombo.

Il mattino di sabato 2 giugno vedrà le auto riposizionate sul lungomare Crocetta, che sarà anche la sede di un piccolo minisprint a cura dell’ASD Nova Unione Velocipedistica Italiana: una ventina di ciclisti d’antan si sfideranno su bici d’epoca in una corsa contro il tempo. Alle ore 11:30 sfilata fino ad Arenzano: le auto saranno in esposizione sul lungomare per tutta la giornata. Seguirà il rientro a Celle e alle 21:30 sul palco centrale di piazzetta Arecco un grande salto indietro nel tempo con la musica swing manouche degli Amici di Django.

La giornata clou sarà domenica 3 giugno quando il centro storico si trasformerà in una e vera e propria galleria d’arte in cui le opere saranno le fantastiche auto e moto d’epoca. Dalle 9 alle 18 in via Boagno e piazza del Popolo tra le novità in esposizione una BUICK MODEL 10 del 1910 e una CHRYSLER PLYMOUTH ROADSTER del 1928, ma si potranno ammirare anche la FORD MODEL A, immatricolata nel 1929, assemblata nello stabilimento di Buenos Aires in Argentina e arrivata in Italia nel 2002 dopo aver trascorso la sua esistenza nello stato di Mendoza. Della francese CITROEN avremo la B14 C BERLINA del 1928, che ci porterà indietro nel tempo fino al Salone di Parigi, e la TYPE C TREFLE, immatricolata nel 1923, progettata e realizzata per un pubblico femminile, cosa assolutamente insolita all’epoca. Degli anni ’30 in esposizione la CITROEN ROSALIE, per mostrare l’evoluzione nelle linee, quando la spigolosità degli anni ’20 viene addolcita e smussata dando luogo a forme più morbide e tondeggianti. E ancora la RENAULT MONAQUATRE, che dà inizio alla ricerca aerodinamica che ha interessato l’intera produzione automobilistica mondiale negli anni ’30. E poi altre case automobilistiche come la MORRIS, che è stata negli anni ’30 la prima per vendita nel Regno Unito, o la francese DELAHAYE, di cui sarà possibile ammirare la 135 MS, vettura di lusso vincitrice di numerose gare internazionali, senza dimenticare LANCIA e FIAT con i modelli Augusta, Aprilia e 508.

Via Consolazione, via Aicardi e piazza Sisto IV saranno la sede di un’esposizione di moto d’epoca per una breve storia sul mondo delle due ruote: un vero e proprio viaggio nel tempo e tante curiosità per gli appassionati, che potranno perdersi fra diverse meraviglie, in una vera atmosfera vintage.

Ancora una volta Celle Ligure renderà omaggio ad una sua grande eccellenza: la bici Olmo. Un omaggio al marchio e alla storia di Gepin Olmo, nella sua duplice veste di atleta e imprenditore. Celle Ligure celebra così un suo grande figlio, ripercorrendo la sua vita leggendaria, dalla passione per la bici alla corse indiavolate, le straordinarie vittorie e la grande intuizione, la fabbrica, che ha reso immortale il suo nome.