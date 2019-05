“A spasso nel tempo” – Le due e quattro ruote a Celle Ligure

Domenica 2 giugno torna a Celle Ligure “A spasso nel tempo”, il grande evento dedicato alle due e quattro ruote ideato e organizzato dal Consorzio Promotur con il patrocinio del Comune. La quarta edizione porterà un mare di novità. L’evento coinciderà con il primo Meeting Abarth, realizzato in collaborazione con Autoliguria, in occasione del 70° anniversario di fondazione del marchio.

Il mito Abarth nasce nel 1949, con la prima vettura prodotta, la 204 A Roadster, derivazione della Fiat 1100, che in quell’anno vince il campionato italiano 1100 Sport e quello di Formula 2. In parallelo alle corse, nella fabbrica s’iniziano a produrre i kit di elaborazione per aumentare prestazione, potenza e velocità delle macchine di serie. Negli anni ’50 e lungo tutti gli anni ’60, il marchio Abarth s’impone costantemente e incessantemente nell’immaginario collettivo come sinonimo di sportività, elaborazione e prestazioni, rivoluzionando, di fatto, il mondo delle auto sportive. Non tutti sanno che il mito Abarth nasce da una sfida di un bambino undicenne, il piccolo Karl, che per battere i ragazzi più grandi nelle gare di quartiere, ricopriva la ruota in legno del suo monopattino con una cintura in cuoio per potersi spingere ad una velocità superiore.

Come nelle prime edizioni dell’evento i caruggi saranno la sede di un’esposizione di moto d’epoca per una breve storia sul mondo delle due ruote: un vero e proprio viaggio nel tempo e tante curiosità per gli appassionati, che potranno perdersi fra diverse meraviglie, in una vera atmosfera vintage. Speedwheel Savona sarà presente con bici da corsa, MTB, Ebike, per presentare tutta l’offerta legata al mondo della mobilità sostenibile… L’ASD Bicielettricheliguria con MotoRay organizza un’escursione in MTB sulle alture cellesi, per chi ama pedalare e vuole conoscere il magnifico entroterra di Celle. Per l’escursione iscrizioni sul posto fino alle ore 10 e poi tutti pronti per la partenza.

Ancora una volta, inoltre, Celle Ligure renderà omaggio ad una sua grande eccellenza e cioè la bici Olmo, nell’80° anniversario della nascita della fabbrica: un omaggio al marchio e alla storia di Gepin Olmo, nella sua duplice veste di atleta e di imprenditore. Celle celebra un suo grande figlio, ripercorrendo la sua vita leggendaria, dalla passione per la bici, alla corse indiavolate, le straordinarie vittorie e poi la grande intuizione, la fabbrica. Nel 1939 Gepin Olmo crea, infatti, il capolavoro che rende immortale il suo nome: la Olmo Cicli.

Nel 1939 la fabbrica sorge gloriosa con un marchio che si impone nel giro di pochissimo tempo fra i più importanti nel mondo del ciclismo. Nessun altro può vantare la storia di Olmo: quella di biciclette nate da chi la bicicletta l’ha vissuta, con anima e corpo, con il sudore, la passione e il cuore pulsante di Gepin, che nel 1935 fece il nuovo Record dell’Ora, percorrendo 45,090 km e scolpendo definitivamente il suo nome nella storia dello sport. Pedalata su pedalata, Gepin ridefinì, con una velocità esplosiva, il ciclismo inserendosi fra le sue nuove leggende: due trionfi alla tanto amata Milano-Sanremo nel 1935 e 1938, 20 vittorie di tappa nel Giro d’Italia e la chiusura nel 1936 in seconda posizione della classifica generale, dietro solo all’astro Bartali. I due straordinari campionati mondiali conquistati su strada e su pista nel 1936 e 1940 chiudono la sua carriera agonistica in un grande trionfo.

Per animare la giornata e far fare ai visitatori un viaggio nel tempo saranno presenti DanzaStudio Varazze di Giovanna Badano, Patrizia Zunino con il suo marchio Sacanò Bags e le ragazze dell’ASD Le Civette di Celle Ligure: per tutto il pomeriggio flashmob di danza con musiche degli anni ’50, ’60 e ’70, sfilate ed animazione.

Una domenica ricca quella a Celle Ligure, ad aprire un mese, quello di giugno, di grande eventi: primo appuntamento venerdì 7 e sabato 8 con Acciugalonga, il grande percorso gastronomico dedicato alla regina del Mar Ligure, si continua domenica 9 con l’ultima edizione di Celle in Bancarella, il grande evergreen dedicato all’artigianato, opere dell’ingegno, brocante e collezionismo. E poi ancora sabato 15 e sabato 22 due appuntamenti con le bancarelle in via Colla e via Monte Tabor (Le coccole in via Colla e Artigiani ai Piani) e domenica 16 giugno La cena delle rose.