“A spasso con l’obiettivo”: maratona fotografica a tema ambientale a Vado Ligure

Sabato 17 ottobre dalle ore 10 in piazza Camillo Benso Conte di Cavour “si andrà” “A spasso con l’obiettivo”: una divertente sfida per coniugare fotografia e ambiente interpretando i tre temi a sorpresa che saranno svelati durante la giornata e tutti legati dal filo conduttore della sostenibilità.

I partecipanti si sfideranno esplorando Vado Ligure e scattando fotografie che raccontino le tematiche proposte in modo originale, divertente e creativo. È possibile partecipare da soli o in piccole squadre e possono partecipare anche i minori accompagnati da un adulto.

Sarà premiata una foto per ogni tema assegnato ma anche la più votata su Facebook e la migliore per la categoria Ragazzi. In palio buoni acquisto per attrezzature sportive e sono previsti piccoli gadget per tutti i bambini partecipanti fino ad esaurimento scorte.

L’attività è organizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune nell’ambito delle iniziative legate alla carta di partenariato Pelagos. È necessario il rispetto delle norme antiCovid-19: i partecipanti dovranno presentarsi muniti di propria mascherina e penna. In caso di pioggia l’evento è rimandato a sabato 25 ottobre.