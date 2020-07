“A scuola di cura”: a Borghetto il cabaret con Marco Ghini e Bruno De Filippis

Borghetto Santo Spirito. La splendida cornice dell’Arena Cinema Vittoria, nel cuore del centro storico, farà da sfondo, venerdì 24 luglio dalle ore 21:30, allo spettacolo di cabaret “A scuola di cura” del duo comico composto dal medico, cantante e autore Marco Ghini e dall’avvocato, comico e imitatore Bruno Robello De Filippis.

Ghini irromperà sul palco come paziente portando caricature di personaggi famosi e accompagnato dalla sua fedele compagna: la sfortuna. Il cabaret sarà alternato da canzoni ironiche raccontate da Ghini e ospitate a sorpresa quali personaggi “pescati” dal duo in loco.

Marco Ghini, medico di base e fondatore di Bastapoco Onlus, con volontari al servizio dei malati oncologici e delle loro famiglie, è anche leader e cantante del gruppo musicale Stavolta mia moglie mi manda a Funk, testimonial esclusivo della Onlus a cui devolve interamente gli incassi delle serate nelle piazze della Liguria. Bruno Robello De Filippis, con la sua innata comicità, e Ghini con la sua voce, davanti a una birra, anche più di una, hanno deciso di mettere la loro energia e il loro senso dell’umorismo a disposizione delle persone che hanno bisogno e che stanno attraversando momenti di difficoltà a causa di una malattia.

Nasce così l’idea di fare teatro insieme per supportare ulteriormente le numerose attività a scopo benefico di Bastapoco Onlus, impegnata anche in progetti collaterali in favore di bambini gravemente malati. Insieme si divertono e fanno divertire, dando contemporaneamente un concreto contributo alla collettività.

L’intero incasso delle offerte raccolta nella serata sarà interamente devoluto, come di consueto, a Bastapoco Onlus. L’ingresso sarà gratuito ma occorrerà obbligatoriamente prenotarsi per garantire la massima sicurezza, al numero 0182 554899. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in piazza Libertà, telefono 338 2186439. L’iniziativa avverrà sotto il rispetto del protocollo antiCovid-19, redatto dal Comune per le iniziative organizzate all’interno dell’Arena Cinema Vittoria.