A Savona gli “itinerari” per i fidanzati con la Pastorale Familiare diocesana

L’Ufficio per la Pastorale Familiare della Diocesi di Savona Noli ha messo a punto il calendario degli itinerari per fidanzati per quest’anno 2021, sempre guidati da coppie di sposi e sacerdoti e rivolti principalmente ai fidanzati della Vicaria di Savona.

Gli incontri si svolgeranno dal 29 gennaio al 19 marzo, dal 9 aprile al 28 maggio e dall’1 ottobre al 19 novembre con orario 20:45 – 22:30 presso la Parrocchia Santissima Trinità, in via Chiavella 1.

In ottemperanza alle normative antiCovid-19, che nelle date proposte impedissero o limitassero gli incontri in presenza, questi si svolgeranno in videoconferenza. Per le iscrizioni è necessario compilare il form online.