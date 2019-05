“A pranzo con il cuore” a Plodio

“Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più”… e l’anno scorso alla nostra tavolata si sono sedute insieme 150 persone! Ecco perché, visto il successo precedente, i giovani volontari di Diversamente hanno pensato di organizzare un pranzo per tutti: bambini, anziani, giovani e adulti, chi si muove su una sedia a rotelle, chi fatica a camminare, chi abita in una struttura… insomma chi ha piacere di stare in compagnia.

Una tavolata, tanti sorrisi, allegria, il gruppo che si allarga, tanti posti che si aggiungono! Si terrà il 12 maggio nei locali della Bocciofila di Plodio e saranno proprio i giovani a mettersi in gioco fino in fondo per cucinare. I più adulti dell’associazione li sosterranno nell’organizzazione e preparazione.

È il pranzo della domenica con la nostra famiglia allargata perché “quello che accade per noi normalmente vogliamo che lo sia per tutti – spiegano gli organizzatori – Prepareremo un menù semplice ma ricco di tanto amore e sicuramente cucinato con il cuore. Ormai il cuore, rappresentato nel logo della nostra associazione, è quel luogo in cui ci mettiamo per pensare, organizzare, progettare, fare: tutto parte da lì e lì ritorna perché la Gioia che si riceve è sempre di più della stanchezza e dell’impegno che si spendono”.

Nel pomeriggio è previsto un tempo di festa con canti e balli. Il pranzo è offerto perché, spiegano proprio i più giovani, “quando inviti qualcuno a mangiare a casa tua non gli chiedi di pagare! Certo, magari, porta qualcosa da condividere: ecco perché diciamo anche che le offerte sono comunque gradite. È un modo per ‘metterci ognuno qualcosa’ ma in libertà e secondo le proprie possibilità”.

Vi aspettiamo numerosi domenica 12 maggio per gustare un buon pranzo cucinato con un ingrediente in più: il cuore, condito con la buona compagnia, desiderosi di condividere le abilità di cui ciascuno è custode!

Informazioni e prenotazioni:

Marco 3487931954

Dino 3404068433

Michele 3665226169

Anna 3470351164

Benedetta 3342412792