A Pietra Ligure l’RDS Play on Tour Summer 2020

Pietra Ligure. Domenica 2 agosto l’RDS Play on Tour Summer 2020 farà tappa a Pietra Ligure. Appuntamento a partire dalle ore 16.00, alla “Spiaggia delle barche” sul Lungomare Don Giovanni Bado, per un pomeriggio di musica e divertimento.

Anche quest’anno, pur ripensato nei modi e nel pieno rispetto delle normative anti Covid, il famoso programma d’intrattenimento della storica radio continuerà, nella sua nuova veste itinerante, ad animare l’estate italiana, nonostante il 2020 sia iniziato con una situazione di emergenza che ha costretto gli italiani a rimanere lontano dai propri affetti e a fare delle rinunce necessarie per il bene comune. Grazie al nuovo ed innovativo format, la musica di RDS 100% Grandi Successi raggiungerà moltissime località italiane, tra cui Pietra Ligure, incontrando gli ascoltatori e portando il divertimento e la forza della musica in tutta la penisola, attraverso un vero e proprio road tour che unificherà l’Italia in un abbraccio virtuale.

RDS 100% Grandi Successi supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese come “Regioniamoci su” e “Diario di viaggio” ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.

“L’arrivo della carovana di RDS è un ‘occasione davvero speciale per ripartire con un pieno di energia – commenta il Vicesindaco e Assessore al turismo Daniele Rembado – In questa estate così particolare, la tappa pietrese dell’andrenalinico tour di RDS, con le mille emozioni che la musica sa evocare, andrà ad aggiungersi al programma delle molte esperienze, che vanno dall’outdoor all’enogastronomia alla cultura, che quest’anno Pietra Ligure offre ai suoi cittadini e ai suoi ospiti, portando il calore e l’allegria che solo l’intrattenimento dal vivo può regalare. Questa è sicuramente un’estate diversa ma desideriamo che sia per tutti sempre estate e l’appuntamento in spiaggia di domenica prossima sarà una bella opportunità da vivere all’insegna della sicurezza e della sostenibilità”, conclude Rembado.

“In questo periodo difficile, l’RDS Play On Tour Summer 2020 è un’iniziativa molto preziosa per far conoscere, promuovere e valorizzare il nostro territorio – dichiara il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Pur continuando a prestare massima attenzione alle misure anti-covid, siamo contenti di poter offrire ai nostri concittadini e ai nostri ospiti un momento di divertimento e allegria e ringraziamo RDS 100% Grandi Successi per aver scelto Pietra Ligure per quella che sarà certamente un’iniezione di ottimismo e fiducia per tutti noi”, conclude il Sindaco.

RDS Play On Tour Summer 2020 è partito il 23 luglio dalla Lombardia con le prime tappe di Monza, Crema e Salò per poi proseguire in tutta la penisola. Il nuovo format itinerante abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi. Una carovana di auto targate RDS toccherà moltissime località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle vie delle nostre città, grazie al supporto e alle molteplici attività degli sponsor Menarini Sustenium, Rigoni di Asiago, Università eCampus, Martino Cous Cous, Rocchetta e Locauto (Partner Automotive), IltuoScudo.it (Technical sponsor) e Decathlon (Technical sponsor).