“A piedi nudi nel parco”, un percorso sensoriale da godersi ad Albisola Superiore

Albisola Superiore. Giovedì 30 luglio alle ore 18:30 appuntamento con “A piedi nudi nel parco”. Durante il pomeriggio verrà inaugurato infatti il nuovo percorso sensoriale che si presenta come un sentiero da percorrere senza scarpe per scoprire tutte le sensazioni che si provano a camminare a piedi scalzi su diverse superfici, tutte naturali, dal prato all’inglese al terriccio, dalla corteccia ai tronchi di acacia in sezione circolare e poi sabbia, ciottoli, piante aromatiche.

Il percorso, ideato e realizzato pensando ad un’esperienza di contatto diretto con la natura, coinvolge tutti i sensi e le nostre capacità percettive, creando stupore e coinvolgimento, non soltanto nei bambini.

Sarà presente il Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il suo laboratorio “Nel Parco”, un’attività di animazione per bambini che unisce creatività e gioco in un viaggio alla scoperta della bellezza della natura. A tutti i bimbi verrà richiesto di portare un telo da stendere sull’erba e un vasetto di recupero (un barattolo della marmellata, un fondo di una bottiglia di plastica da 1,5 litri, etc.) per costruire, dopo aver provato il percorso sensoriale, un originalissimo e personalissimo “vaso delle sensazioni”. I bambini dovranno essere affiancati da un adulto durante l’attività.

Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale verranno effettuati due laboratori con un numero massimo di 15 bambini ciascuno: orari di inizio 18:30 e 19:15. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di propria mascherina e penna. Ad ogni partecipante sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per lo svolgimento dell’attività. Il laboratorio si effettuerà con prenotazione obbligatoria al numero 366 6221213 o all’email info@cearivierabeigua.it.

Dopo cena, che chi vorrà potrà consumare sul prato, alle ore 21:30 circa si terrà lo spettacolo “La Liguria dei Poeti fra cielo e mare”, un viaggio teatrale nella poesia di poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro), intervallato dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l’ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni.

Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria ma dal cuore grande, in questa terra di infinita bellezza, chiusa tra mari e monti, luogo di profonda ispirazione per molti artisti.

Il percorso poetico, per la regia di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti Matteo Troilo (chitarra e voce), Federica Calcagno (violino) ed Enrico Bovone (percussioni), che interpreteranno parole e musica accompagnandosi dal vivo con i loro strumenti. Lo spettacolo è a cura de Il Sipario Strappato di Arenzano con Antico Teatro Sacco di Savona. Si potrà vedere lo spettacolo seduti sul prato e nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.