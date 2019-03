Mercoledì 27 marzo alle ore 15:30 a Palazzo Pietracaprina (ex sede comunale) in via Aurelia a Borghetto Santo Spirito si terrà la proiezione “A piedi nella Grecia del nord”, promossa dall’Unitre.

Da Tessalonica a Ioannina, dalle gole di Vikos ai monasteri delle Meteore con le immagini e il commento di Beppe Peretti.