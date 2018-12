“A Night in Betlehem” – Ancient Christmas Music from Ireland and Scotland

Le sonorità delle antiche melodie di Irlanda e Scozia risuoneranno la sera del 29 dicembre alle ore 21 nella Chiesa San Martino Vescovo di Bergeggi. Il concerto, organizzato dall’amministrazione comunale, si intitola “A Night in Betlehem” dal nome di un bellissimo brano della tradizione irlandese dedicato al momento del Natale.

Il trio O’Carolan presenterà un repertorio dedicato alla letteratura arpistica presente sia in Scozia sia in Irlanda, fatta di struggenti arie e malinconiche melodie ma anche allegri temi da danza legati al tema del Natale, che affondano la loro radice principalmente nei secoli XVII e XVIII conducendo l’ascoltatore alla scoperta di un universo musicale affascinante e sorprendente. Tra i vari compositori che hanno caratterizzato la vita musicale dell’epoca ricordiamo per l’originalità delle composizioni e la notorietà acquisita il leggendario arpista irlandese Turlough O’Carolan, ultimo vate dell’antica cultura gaelica.

I musicisti del trio sono importanti individualità nell’ambito della musica tradizionale e antica in Italia ed hanno alle spalle numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive e migliaia di concerti e tournée in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Portogallo e Svezia.

Luca Rapazzini – violino

Elena Spotti – arpa irlandese

Fabio Rinaudo – cornamusa irlandese