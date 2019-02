A “Mondovisioni” la storia del miglior giornalismo con “Under the wire”

Ultimo appuntamento giovedì 7 febbraio al Nuovofilmstudio a Savona per la rassegna “Mondovisioni – I documentari di Internazionale”, a cura dall’Associazione musicoculturale Ballacoicinghiali e di Find The Cure Italia Onlus, con un film documentario omaggio al miglior giornalismo in prima visione in Liguria: “Under the wire”.

Nel febbraio 2012 due giornalisti britannici entrano clandestinamente in Siria: sono la corrispondente di guerra del Sunday Times Marie Colvin e il fotoreporter Paul Conroy. Il loro obiettivo è documentare la tragedia dei civili intrappolati nella città di Homs, assediata dall’esercito siriano. Il docufilm racconta con il ritmo di un thriller l’incredibile storia dell: loro ultima missione, avvalendosi di immagini inedite e delle testimonianze dei protagonisti.

La proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano inizierà alle ore 20:45. Ingresso con donazione minima di 4 €. Tutto il ricavato verrà utilizzato da Find The Cure per realizzare i progetti nelle aree a basso livello di sviluppo descritti nella Carta dei Propositi 2019.