A Loano tornano le Uova di Pasqua AIL per sostenere la ricerca scientifica

Con il patrocinio del Comune di Loano da venerdì 19 a domenica 21 marzo tornano le Uova di Pasqua AIL: per tre giorni i volontari dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma saranno presenti in un gazebo sulla via Aurelia (all’altezza del civico 348) e in cambio di un contributo minimo di 12 € offriranno le tradizionali uova di Pasqua che finanziano la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia.

“Dentro c’è molto di più di una semplice sorpresa: c’è il sostegno alla ricerca e ad oltre 221 studi scientifici e il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e 136 centri ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che voi potete aiutarci a realizzare”, dichiara l’associazione.

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto: scegliendo le nostre Uova di Pasqua ci aiuterete a sostenere la ricerca scientifica e a portare aiuto a tanti pazienti che oggi, durante la pandemia, hanno ancora più bisogno – è l’appello dell’AIL – Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al vostro sostegno ma c’è ancora molto da fare per costruire il futuro dei pazienti e delle loro famiglie”.

Ogni anno 33mila persone ricevono una diagnosi di tumore del sangue e “il 2021 non è diverso, perché leucemie, linfomi e mieloma non vanno in lockdown”, concludono i volontari.