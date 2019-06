A Loano, tornano gli “Antichi sapori sulla via del sale”

Loano. Venerdì 28 e sabato 29 giugno nel cortile della parrocchia di Santa Maria Immacolata in via dei Gazzi tornano gli “Antichi sapori sulla via del sale”, la manifestazione enogastronomica organizzata dal Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso onlus con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

“Le vie del sale – spiegano dal Banco di Solidarietà – erano gli antichi percorsi e rotte di navigazione utilizzati anticamente dai mercanti del sale marino. Lungo queste direttrici i mercanti portavano il sale e l’olio in Piemonte e portavano sul mare grano, riso e altri alimenti. Lungo queste vie si creavano delle cittadine che accoglievano questi viandanti e non era rara l’occasione in cui da un piatto caldo si sfociasse in una situazione di festa con balli e canti. La sagra vuole essere un momento in cui provare a riassaporare alcuni gusti antichi di piatti delle nostre zone e dell’entroterra e allo stesso tempo creare un momento di comunità festosa attraverso balli e canti, proprio come doveva accadere sulle vie del sale”.

Ricchissimo il menu. Tra gli “Antichi sapori” figurano polenta bianca al sugo di porri, il “Piatto del Pellegrino” alla cerianasca (con torta verde di riso, pizza sardenaira e salsiccia alla cerianasca e pomodori) e panissa fritta. E ancora: trenette al pesto, frittelle di patate, grigliata mista di carne (spiedini e salsiccia), fritto misto di mare (anelli e gamberi), patatine fritte, cundigiun alla ligure (insalata a base di pomodori). Tra i dolci frittelle di mele, torta dolce assortita.

Sabato 29 giugno la serata sarà allietata dai balli occitani di “Lou Janavel” organizzati dal gruppo folklorisitico “Associazione balà in riva a u ma”.

A fare da preludio alla due giorni enogastronomica alcuni interessanti appuntamenti culturali. Giovedì 27 giugno alle 21 presso il teatro dei Padri Cappuccini di via Manzoni è in programma la conferenza di Gerry Delfino su “Le vie del sale (tra storia e leggenda)” e la presentazione del libro “Domeniche nel ponente ligure” di Angela Merlo (Edizioni del Delfino Moro). Seguirà la visita guidata alla mostra fotografica

“L’immagine… il colore” di Renato Bonfanti.

Gli stand gastronomici apriranno alle 19. Tutto il ricavato (escluse le spese) andrà investito nell’opera del Banco di Solidarietà di Loano, che raccoglie cibo e distribuisce pacchi alimentari alle persone in gravi difficoltà economiche che faticano a soddisfare le esigenze alimentari della propria famiglia.